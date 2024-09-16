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06:06, 16 сентября 2024Мир

В Бразилии заявили о решении США разрешить Украине удары вглубь России

Эскобар: США решили позволить ВСУ удары вглубь России, но боятся реакции Москвы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Американская сторона уже приняла решение позволить Украине наносить удары вглубь территории России, но очень боится ответной реакции Москвы. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, Вашингтон ведет себя осторожно, так как «до смерти боится» реакции России. «Решение (наносить удары — прим. "Ленты.ру") по территории Российской Федерации уже принято», — считает он.

По мнению журналиста, ситуация напоминает политическое шоу, где лидеры западных стран пытаются угадать настроения в обществе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не получили разрешение США на удары вглубь территории России американским оружием, поставленным Киеву.

Этот вопрос Зеленский обсудит с лидером США Джо Байденом.

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      Марина Совина
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