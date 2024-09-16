Ужин меланхоличного горала попал в объектив фотоловушки в Приморье

В Приморском крае фотоловушка запечатлела ужин меланхоличного горала

В Приморском крае фотоловушка запечатлела ужин меланхоличного горала. Соответствующие кадры публикует Amur Mash.

В объектив камеры попало парнокопытное млекопитающее из подсемейства козлиных семейства полорогих. По внешнему виду животное напоминает домашнего козла.

«Горал из Приморья меланхолично жует свой ужин. Неторопливый перекус рогатого попал на фотоловушку в Лазовском районе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в калининградском зоопарке обезьяны подрались во время обеда и попали на видео. Тогда камера зафиксировала четырех колобусов за трапезой. Один из них захотел отобрать еду у своего соседа и потрогать его шерсть.

