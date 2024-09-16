В Карском море эвакуируют экипаж сломавшегося научного судна

В Карском море эвакуируют экипаж судна «Академик Николай Страхов»

Со сломавшегося в Карском море научно-исследовательского судна (НИС) «Академик Николай Страхов» решили эвакуировать ученых и часть экипажа. Об этом сообщил Институт океанологии РАН в своем Telegram-канале.

Ожидается, что 16 сентября к аварийному кораблю подойдет НИС «Академик Мстислав Келдыш». После пересадки людей на «Страхове» останется лишь минимально необходимое количество персонала. Они будут ждать прибытия буксира, который оттащит судно в порт Архангельск.

Об аварии на «Академике Страхове» сообщалось в ночь на 16 сентября. У судна еще 5 числа вышел из строя двигатель, экипажу установить причину поломки не удалось.

Руководство института назвало основной причиной аварии многолетнее хроническое недофинансирование ремонта и содержания судов научного флота РАН. «Академик Страхов» занимается исследованием верхней осадочной толщи и рельефа морского дна, а также природных георисков в арктических морях России.