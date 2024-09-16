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00:18, 16 сентября 2024Наука и техника

В Карском море проведут спасательную операцию для исследовательского судна

РАН спасет исследовательское судно «Академик Николай Страхов» в Карском море

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Исследовательское судно «Академик Николай Страхов» попало в аварийную ситуацию в начале экспедиционных работ в Карском море. Об этом рассказал «Известиям» заместитель директора по флоту, руководитель Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Денис Злыгостев.

Эксперт уточнил, что у судна вышел из строя шестой цилиндр, поэтому главный двигатель остановили. Судовому экипажу не удалось установить причину поломки.

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«Сначала пытались установить причину с целью ее устранения. После того как стало понятно, что это не удастся, начали искать подходящий буксир» , — отметил он.

По словам Злыгостева, спасательная операция по спасению судна в Арктике начнется с 18 сентября. В Институте океанологии РАН добавили, что целью экспедиции стало исследование верхней осадочной толщи и рельефа морского дна, а также природных георисков в арктических морях России.

Программа исследования мирового океана — часть нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента страны Владимира Путина. Согласно инициативе, до 2030 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций.

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      Марина Совина
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