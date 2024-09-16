В Москве возбудили дело против конвоиров из-за превышения полномочий

Конвоиров московского ГУ МВД обвиняют в передаче телефонов подсудимым

Против сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело из-за превышения полномочий. Они обвиняются в передаче телефонов подсудимым, сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, подозреваемые в период с 18 декабря 2023 года до 13 марта 2024 года в помещении Апелляционного корпуса Мосгорсуда предоставили возможность подсудимому беспрепятственно взаимодействовать с другими заключенными и предоставили ему телефон для оказания давления на свидетелей и потерпевших.

Отмечается, что обвиняемым грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву, арестованному по статье о превышении должностных полномочий по делу об аварии в котельной, могут предъявить новое обвинение.