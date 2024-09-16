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07:57, 16 сентября 2024Силовые структуры

В Петербурге поймали находящегося в розыске за организацию нападения на россиянина мужчину

В Петербурге задержали владельца «Монолита» за организацию нападения на человека

Фото: Pixabay

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего местного жителя, который находится в розыске за организацию нападения на человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину поймали около аэропорта Пулково, его доставили в отдел полиции. Он обвиняется по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, в августе 2019 года злоумышленник предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на жителя Петербурга. В январе 2020 года двое исполнителей-мужчин избили потерпевшего около одного из домов по Юнтоловскому проспекту. Последнему потребовалась госпитализация.

Как уточнил РИА Новости источник в оперативных службах, речь идет о владельце ГК «Монолит» Игоре Константинове. Потерпевшим по делу проходит коммерческий директор ГК «Беатон».

Ранее в Грозном задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, находящегося в федеральном розыске за коррупцию. По данным МВД, бывший чиновник утвердил завышенные сметы при ремонте систем электроснабжения. Ущерб от его действий составил почти два миллиона рублей.

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      Олеся Мицкевич
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