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00:27, 16 сентября 2024Бывший СССР

В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

Депутат Рады Безуглая отметила плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о своем общении с мобилизованными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленных на покровское направление, и пожаловалась на их плохую подготовку.

«На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать"», — заявила она.

По словам политика, большинство мобилизованных ничему не научились за 45 дней подготовки. Безуглая подчеркнула, что, учитывая данный факт, планы главкома ВСУ Александра Сырского увеличить срок базовой подготовки мобилизованных выглядят циничными.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что бойцы ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать свои позиции любой ценой.

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      Марина Совина
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