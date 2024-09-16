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09:42, 16 сентября 2024Экономика

В роботах увидели решение одной из проблем российской экономики

Минпромторг: на развитие робототехники потратят 350 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Около 350 миллиардов рублей запланировали выделить власти России на федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». Об этом со ссылкой на Минпромторг России сообщило издание «Коммерсантъ».

Кроме того, власти хотят поддержать соответствующую отрасль субсидиями на техническое перевооружение предприятий, льготным лизингом и кредитами. В каждом федеральном округе рассчитывают создать центры развития промышленной робототехники, а также выявлять места на предприятиях обрабатывающей промышленности, которые можно роботизировать.

Комментируя ситуацию, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова заметила, что если федеральный проект заработает в полную силу, то производство промышленных роботов получится увеличить кратно. Сегодня в год устанавливают полторы тысячи промышленных роботов. При этом основной потребитель промышленной робототехники — это обрабатывающая промышленность. Между тем дефицит рабочих специальностей в ней оценивается почти в 400 тысяч человек.

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В свою очередь, основатель RoboJobs и Robot Market Asia Алиса Конюховская считает, что в России производство роботов будет окупаться, когда появится большой рынок, за счет которого получится наладить не штучное, как в настоящее время, а массовое производство.

Ранее американский предприниматель Илон Маск спрогнозировал, что в будущем почти каждый человек обзаведется личным роботом. Более того, их количество превысит число людей практически в два раза. Маск уверен, что с помощью роботов человечество сможет увеличить экономический рост и производительность почти до бесконечности.

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      Кирилл Луцюк
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