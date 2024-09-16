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16:58, 16 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе иностранец приставал к двум школьницам и пытался их поцеловать

В Нижнем Тагиле иностранец хватал за руки двух школьниц и пытался их поцеловать

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле иностранец приставал к двум школьницам, пытался их поцеловать и хватал за руки. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным канала, о ЧП рассказала мать одной из пострадавших — 12-летней школьницы. По ее словам, нападение на ее дочь произошло на улице. Она сказала, что к девочке подошел молодой человек неславянской внешности. Он схватил ее за руку, силой потащил и пытался поцеловать. Таким образом он дотащил девочку до магазина «Солнышко», где она смогла вырваться. Женщина отметила, что все это время ребенок кричал и умолял прохожих о помощи. После этого на соседней улице злоумышленник поймал другую девочку — 10-летнюю школьницу. Он потащил ее также силой, но ребенку тоже удалось вырваться и забежать в ближайший пункт выдачи интернет-заказов, где она попросила сотрудницу о помощи. Уточняется, что иностранец скрылся на такси. Дома обе потерпевшие рассказали о произошедшем родителям.

Ранее сообщалось, что в другом российском городе — Чите — задержали пятерых мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании 15-летней школьницы.

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      Анна Габай
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