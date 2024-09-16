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04:50, 16 сентября 2024Россия

В российском регионе загорелся рынок

МЧС России сообщило о возгорании крупного рынка в Ростовской области

Фото: Pixabay

На рынке в Аксае Ростовской области произошло возгорание, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным МЧС, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Пожар локализован, предварительно, огнем повреждены 25 павильонов.

«На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. Глава региона Василий Голубев заявил, что в ликвидации огня задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Также он объяснил, что возгорания в ряде населенных пунктов спровоцировали сильный ветер, перехлест проводов ЛЭП, а также неосторожное обращение с огнем.

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      Марина Совина
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