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16:03, 16 сентября 2024Наука и техника

В США рассказали о превращении B-52 в «летающий авианосец»

TNI: модернизированные B-52 можно превратить в носителей беспилотников

Фото: Viktor Korotayev AS / Reuters

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые США планируют модернизировать до уровня B-52J, можно превратить в носителей беспилотников. О возможностях бомбардировщика рассказали в публикации The National Interest (TNI).

В ходе модернизации бомбардировщики получат новые двигатели Rolls-Royce F130, которые повысят экономичность самолета и сделают его менее шумным. Также Stratofortress оснастят модифицированной версией радара APG-79, который устанавливают на F/A-18EF Super Hornet. Военно-воздушные силы США планируют получить парк из 76 B-52J, которые построят на базе B-52H.

Автор допустил, что модернизированный самолет можно использовать в качестве «летающего авианосца». «Они могли бы превратиться из стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия в материнские корабли для роев беспилотных летательных аппаратов», — пишет издание.

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В июле TNI писало, что оснащение парка B-52 новыми двигателями может занять около 15 лет. Сейчас каждый B-52 оснащен силовой установкой из восьми двигателей Pratt & Whitney TF-33.

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      Даниил Иринин
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