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16:22, 16 сентября 2024Спорт

Валуев одной фразой ответил журналисту из США на слова о деградации российского спорта

Валуев журналисту Лизу: на Западе не дождутся деградации российского спорта

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил американскому журналисту Дейву Лизу на слова о деградации российского спорта. Его цитирует Sport24.

Валуев оценил ситуацию фразой «на Западе не дождутся». Он подчеркнул, что в отечественном спорте могут быть проблемы, однако временного характера.

Ранее Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в России могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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