Врач рассказал о неожиданном средстве от боли при менструации

Рассол от маринованных огурцов способен уменьшить боль при менструации, считает терапевт Карэн Раджан. Неожиданное средство от спазмов он назвал в беседе с HuffPost.

Раджан рассказал, что несколько исследований подтвердили, что маринованные огурцы и рассол от них способны облегчить мышечные боли. Поскольку в матке тоже есть мышцы, можно предположить, что при их спазме средство тоже будет работать, говорит врач.

Вместе с этим он подчеркнул, что причины появления спазмов в матке и других мышцах разные, поэтому рассол при болезненных месячных может не улучшить состояние. Тем не менее Раджан отметил, что вреда от небольшого количества огуречного маринада точно не будет, поэтому рецепт вполне можно попробовать.

Также врач предупредил: если же боль при менструации интенсивная и изнурительная, то любые народные средства будут бесполезными. В этом случае он призвал не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Ранее 39-летняя женщина по имени Дженнифер Пикеринг из Великобритании рассказала, что испытывает тяжелый симптом менструации. По ее словам, каждый месяц во время месячных у нее отказывало легкое.