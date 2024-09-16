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17:46, 16 сентября 2024Бывший СССР

Вероятность выдачи Киеву проживающих за границей украинцев призывного возраста оценили

Политолог Жарихин исключил выдачу украинцев призывного возраста из ЕС

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Украинцам призывного возраста, которые на текущий момент проживают в странах Европейского союза (ЕС), не может грозить выдача, убежден политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что сейчас за пределами страны проживает около миллиона украинцев призывного возраста.

Политолог исключил вероятность выдачи этих граждан Киеву, назвав такой сценарий мечтаниями сродни возвращению Крыма в состав Украины.

«Конечно, это представить очень сложно, но давайте представим. Миллион украинцев болтается по Европе, их начинают вылавливать, засовывать в кутузки. Они, естественно, сопротивляются. Представляете, что произойдет в Европе и какое количество правозащитников, которых в Европе немало, начнут бросаться под колеса этих автозаков и так далее и тому подобное? То есть европейцы, конечно, не пойдут на такое сверхсильное политическое обострение ситуации в их странах», — поделился Жарихин.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Украине лишать мужчин гражданства за уклонение от мобилизации. По его словам, украинским властям необходимо создать материальную мотивацию для находящихся в европейских странах граждан Украины, чтобы привлечь их к службе в Вооруженных силах республики.

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