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02:11, 16 сентября 2024Экономика

Уровень выдачи ипотеки в России восстановился

«Известия»: уровень выдачи ипотеки в августе восстановился после отмены льгот

Фото: Pixabay

Уровень выдачи ипотеки после отмены льготного жилищного кредитования и других госпрограмм в июле начал восстанавливаться, пишут «Известия».

По информации издания, по сравнению с июлем, в августе объем оформленных займов увеличился на 8 процентов, до 333 миллиардов рублей, но количество поднялось лишь на символический 1 процент. Небольшое восстановление произошло после почти трехкратного снижения объема выдач жилищных кредитов по итогам июля — тогда они составили 292 миллиарда рублей.

Всего по итогам восьми месяцев 2024-го россияне оформили ипотеки на 3,64 триллиона рублей — на четверть меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом средний срок кредитования поднялся на 13 месяцев и превысил 21 год — более крупные ссуды россияне предпочитают растягивать на более длительный период.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что предсказуемо низкая инфляция в долгосрочной перспективе позволит снизить ставки по рыночной ипотеке. Она напомнила, что проценты по ипотеке зависят не только от ключевой ставки, но и от ожиданий банков и заемщиков относительно того, какая будет инфляция и какая будет ключевая ставка на протяжении всего цикла, пока живет кредит.

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      Марина Совина
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