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15:21, 16 сентября 2024Ценности

Женщина показала выросший во время беременности нос с фразой «почему никто не предупредил»

Кадр: @mckayleegabrielle / TikTok

Юзерша Маккейли Габриэль показала выросший во время вынашивания ребенка нос с фразой «почему никто не предупредил». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале женщина запечатлела, как выглядела до беременности. Она предстала на размещенных кадрах, сидя в автомобиле в черном топе и белой спортивной кофте.

Затем юзерша продемонстрировала, как изменилась к концу беременности, сделав аналогичный кадр в машине. Так, видно, что ее нос увеличился в размерах. «Почему меня никто не предупредил?» — подписала ролик автор поста.

Зрительницы высказались об увиденном в комментариях. «Со мной произошло то же самое», «Нос у беременных — самое худшее. Но это проходит, не волнуйтесь», «Это случилось со мной в первую беременность, а во вторую нет, и я не знаю почему», — заявили пользовательницы сети.

В феврале находившаяся на седьмом месяце беременности блогерша Кэт Шультис смутила зрителей одной особенностью своего тела.

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      Карина Черных
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