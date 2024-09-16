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10:37, 16 сентября 2024Из жизни

Женщина поймала огромную древнюю рыбу в полтора раза длиннее своего роста

В США поймана аллигаторовая щука длиной 2,5 метра

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Техас женщина поймала древнюю рыбу огромных размеров. Об этом сообщает издание Outdoor Life.

Эмили Сонг не в первый раз ловила рыбу, но ее самым крупным уловом до сих пор были трехкилограммовые окуни. На этот раз ей попалась куда более крупная рыба: размеры аллигаторовой щуки приближались, а то и превосходили размеры самых больших представителей этого вида, которые регистрировала Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Сонг и рыболовный инструктор, который ее сопровождал, потратили полчаса, чтобы вытащить аллигаторовую щуку из воды. Они измерили рыбу: ее длина составляла 2,5 метра, а толщина в самом широком месте — 1,3 метра. Сонг сфотографировалась со своим уловом, который оказался в полтора раза длиннее ее роста, после чего отпустила в реку.

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Считается, что масса аллигаторовых щук такой длины составляет от 129 до 142 килограммов. Если бы рыбу взвесили, Сонг могла бы претендовать на мировой рекорд. Самая крупная в мире аллигаторовая щука, зарегистрированная IGFA, весила всего 128 килограммов. Рекорд среди женщин, который Сонг почти наверняка побила, составлял 60 килограммов.

Аллигаторовая щука, или Миссисипский панцирник, считается одной из самых крупных пресноводных рыб. Она возникла в эоцене — то есть 56-33,9 миллиона лет назад.

Ранее сообщалось, что женщина в Великобритании выловила зеркального карпа весом 32,9 килограмма. Она установила новый рекорд страны.

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      Олег Парамонов
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