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01:15, 17 сентября 2024Мир

Байден созвонился с Трампом

Белый дом: Байден позвонил Трампу, чтобы обсудить покушение
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден созвонился с экс-главой Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение тем, что он в безопасности», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что беседа была теплой. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил за звонок. Сам же Байден в интервью CNN рассказал, что во время звонка обсуждались мера безопасности и защита со стороны Секретной службы.

15 сентября Трамп посетил гольф-клуб Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды. В этот день около 14:00 по местному времени на территории клуба раздались выстрелы. Стрелял один из сотрудников Секретной службы, который обеспечивал бывшему президенту охрану: он заметил ствол, торчащий из кустов на поле для гольфа, и моментально среагировал, открыв огонь в тот сектор.

Позже выяснилось, что пытавшийся выстрелить в Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут является ярым сторонником Украины. Он посещал Киев после начала СВО и призывал отправить Киеву все имеющееся в США оружие. После попытки покушения Трамп заверил, что он невредим и находится в безопасности. Политик заявил, что в ходе инцидента никто не пострадал.

В свою очередь, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик после покушения на Дональда Трампа призвал его беречь себя и победить на выборах в США.

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      Марина Совина
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