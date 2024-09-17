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18:59, 17 сентября 2024Россия

Депутат Госдумы обратился к министру обороны из-за «выверта» боев под Курском

Депутат Делягин обратился к главе МО Белоусову из-за выплат за бои под Курском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Проходящие в Курской области бои с Вооруженными силами Украины не относятся к ходу специальной военной операции России на Украине, из-за чего раненые участники отражения вторжения сталкиваются с проблемами в получении положенных им выплат. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий обратился к министру обороны России Андрею Белоусову и попросил главу ведомства «исправить этот выверт» и наказать тех, кто допустил его. По словам Делягина, необходимость заполнять «вороха бумаг» для оформления выплат за ранение является дискредитацией власти.

«[Необходимость проведения следственных действий для оформления выплат] представляется не только неоправданным отвлечением ограниченных ресурсов военных следователей, но и дискредитацией российской государственности», — говорится в обращении Делягина к Белоусову.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России.

Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление ВС России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, ВС действуют пока не очень энергично и главные бои состоятся в будущем.

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