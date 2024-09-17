Доктор Мясников призвал россиян не читать медицинские статьи в интернете

Врач Александр Мясников призвал россиян не читать медицинские статьи в интернете

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал медицинские статьи, которые публикуют различные блогеры. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он призвал россиян не читать такие материалы. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Все, что вы читаете про медицину в интернете, является бредом от первого до последнего слова», — заявил доктор. Медик объяснил, что авторы материалов в сети, дающие медицинские советы, на самом деле не хотят помочь своим читателям.

По словам Мясникова, авторы медицинских блогов стремятся заработать деньги, поэтому дают неординарные советы, чтобы привлечь внимание аудитории. «"Очищайте кровь, лечитесь мочой, коровью лепешку сюда, садитесь на огурец". И так далее. А мы же все ведомые, сумасшедшие», — порассуждал врач. По его словам, чтобы быть здоровым и счастливым, не нужно читать советы о здоровье в интернете.

Ранее Мясников назвал опасность «большого пуза» у мужчин для их здоровья. Он заявил, что объем талии более 102 сантиметров является фактором риска инфаркта.