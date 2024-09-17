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16:48, 17 сентября 2024Культура

Джеймс Кэмерон снимет фильм о бомбардировках Хиросимы

Режиссер Джеймс Кэмерон приобрел права на экранизацию книги «Призраки Хиросимы»

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Режиссер Джеймс Кэмерон собирается снять фильм о бомбардировках Хиросимы. Об этом сообщает портал Deadline.

Создатель «Аватара» уже выбрал следующий проект, к которому приступит после завершения легендарной франшизы. Им станет экранизация двух книг писателя Чарльза Пеллегрино о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки — «Последний поезд из Хиросимы» и «Призраки Хиросимы». Известно, что вторая книга выйдет в продажу только в 2025 году, спустя ровно 20 лет после выпуска первого романа.

Сюжет обоих произведений о трагедии рассказывается с точки зрения выживших в ней людей. Отмечается, что Кэмерон давно хотел выступить постановщиком картины.

Ранее стали известны подробности новой книги писателя Виктора Пелевина.

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      Андрей Шеньшаков
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