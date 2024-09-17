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19:06, 17 сентября 2024Путешествия

Мужчине без ноги и руки потребовалась эвакуация вертолетом с пляжа из-за укуса осы

Туристу без ноги и руки потребовалась эвакуация вертолетом с пляжа на Сардинии

Фото: Duncan Sanchez / Unsplash

Турист перенес анафилактический шок из-за укуса осы на пляже острова Сардиния в Италии. Ему потребовалась эвакуация вертолетом, пишет портал L'Unione Sarda.

Насекомое ужалило 55-летнего швейцарца, когда тот отдыхал на отдаленном пляже в коммуне Домус-де-Мария. Мужчине оказали первую помощь на месте, однако позже из-за анафилактического шока за ним вылетел вертолет.

Эвакуация по воздуху также понадобилась потому, что добраться до пляжа пешком было трудно, а пострадавший не мог двигаться сам — у него не было руки и ноги, которые заменяли протезы.

В итоге мужчину подняли на борт вертолета с помощью лебедки и доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Перу туристический автобус сорвался со скалы. На видео с места происшествия показано, что очевидцам пришлось удерживать транспортное средство руками.

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      Мария Борисова
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