Обозвавший полицейских «бандюганами» российский боец ММА заплатит штраф

Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бойца ММА Магомеда Исмаилова, обозвавшего представителей полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
Спортсмен признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ. Решение было вынесено в отсутствие Исмаилова, который дважды проигнорировал заседание суда, уточняет Telegram-канал Mash.
Год назад он выложил видео в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором негативно высказался о полицейских рейдах в мечетях и назвал сотрудников полиции «бандюганами», потому что они были в масках.
Ранее сообщалось, что оскорбивший россиян и офицеров Вооруженных сил России известный стендап-комик арестован на 13 суток.