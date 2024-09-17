Обозвавший полицейских «бандюганами» российский боец ММА заплатит штраф

Суд оштрафовал на 20 тыс. руб. бойца ММА Исмаилова за оскорбление полицейских

Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бойца ММА Магомеда Исмаилова, обозвавшего представителей полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Спортсмен признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ. Решение было вынесено в отсутствие Исмаилова, который дважды проигнорировал заседание суда, уточняет Telegram-канал Mash.

Год назад он выложил видео в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором негативно высказался о полицейских рейдах в мечетях и назвал сотрудников полиции «бандюганами», потому что они были в масках.

Ранее сообщалось, что оскорбивший россиян и офицеров Вооруженных сил России известный стендап-комик арестован на 13 суток.