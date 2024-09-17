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16:28, 17 сентября 2024Силовые структуры

Обозвавший полицейских «бандюганами» российский боец ММА заплатит штраф

Суд оштрафовал на 20 тыс. руб. бойца ММА Исмаилова за оскорбление полицейских

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бойца ММА Магомеда Исмаилова, обозвавшего представителей полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Спортсмен признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ. Решение было вынесено в отсутствие Исмаилова, который дважды проигнорировал заседание суда, уточняет Telegram-канал Mash.

Год назад он выложил видео в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором негативно высказался о полицейских рейдах в мечетях и назвал сотрудников полиции «бандюганами», потому что они были в масках.

Ранее сообщалось, что оскорбивший россиян и офицеров Вооруженных сил России известный стендап-комик арестован на 13 суток.

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      Артем Соколов
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