Российские власти захотели получить из-за рубежа триллион рублей

Замглавы Минфина Чебесков: Россия хочет триллион рублей иностранных инвестиций

На горизонте 2030 года Министерство финансов России хотело бы привлечь на отечественный рынок триллион рублей иностранных инвестиций из дружественных стран. Об этом в ходе сессии форума Сapital Markets заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, пишут «Ведомости».

По его словам, интерес к российским акциям и облигациям проявляют даже инвесторы из недружественных стран, потому что видят перспективы развития экономики. Однако ключевой задачей будет работа с дружественными юрисдикциями.

Чебесков заверил, что для них уже создаются и будут создаваться хорошие условия. Иностранные инвестиции необходимы в рамках проекта Минфина по удвоению капитализации российского фондового рынка, на чем настаивает президент России Владимир Путин.

Главным драйвером проекта может стать увеличение числа первичного размещения акций (IPO), побудить к которому власти сейчас пытаются ряд компаний с государственным участием. В частности, Центробанк предложил ввести для них субсидии за выход на биржу, дать приоритетный доступ к программам господдержки и предоставить еще ряд льгот.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли Китая на специальном совещании настоятельно рекомендовало местным автопроизводителям не инвестировать в некоторые страны, в том числе в Россию.