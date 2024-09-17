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12:13, 17 сентября 2024Экономика

Один из крупнейших производителей чипов перестанет инвестировать в Европу

Intel на два года остановит ключевые инвестиции в Германию и Польшу

Фото: Paul Hanna / Reuters

Один из крупнейших производителей чипов, американская Intel, перестанет инвестировать в Европу. О двухлетней приостановке финансирования ряда крупных проектов в Германии и Польше сообщает РИА Новости.

Intel объявила о ключевых инвестициях в июне 2023 года. Порядка 4,6 миллиарда долларов компания планировала вложить в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава.

По словам главы польского Минцифры Кшиштофа Гавковского, привлечение инвестиций от Intel было одним из главных проектов прежнего правительства. Власти планировали, что строительство завода в стране станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией. Проект был важен для развития полупроводниковой отрасли страны, признался чиновник.

Причиной, по которой Intel приостановит вложения в европейскую экономику, стали финансовые проблемы. Вопреки прогнозам аналитиков, продажи во втором квартале составят не 14,38 миллиарда, а 12,5-13,5 миллиарда долларов. Вместо прибыли в 30 центов на акцию убыток компании в пересчете на ценную бумагу составит 3 цента. На фоне негативных новостей компания потеряла более 19 процентов стоимости (в этом году акции компании упали более чем на 42 процента) и объявила о планах сократить рабочую силу на 15 процентов. Увольнения затронут 15 тысяч человек.

Intel была вынуждена снизить ожидания по продажам в мае после того, как правительство США отозвало у нее лицензию на поставку чипов китайской Huawei в рамках объявленной «войны чипов».

Компания также приостановит выплату дивидендов акционерам до тех пор, пока «денежные потоки не улучшатся до стабильно высокого уровня». Intel выплачивала их с 1992 года. Помимо этого, компания урежет расходы на новые установки и оборудование в 2024 году более чем на 20 процентов. Сейчас бюджет составляет от 25 миллиардов до 27 миллиардов долларов. В следующем году расходы составят от 20 миллиардов до 23 миллиардов.

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      Вячеслав Агапов
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