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03:27, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Эксперт Храпунова: мошенники стали использовать более сложные схемы обмана

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из нескольких этапов. Об этом россиянам рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, пишет РИА Новости.

«Сейчас существуют более усложненные схемы обмана, двух- и даже трехэтапные. Например, мошенники звонят от имени сотового оператора, выманивают у жертвы код из sms, но это не конечная цель», — отмечает эксперт.

По словам Храпуновой, спустя некоторое время этому же человеку начинает звонить «лжепомощник». Он рассказывает легенду, что является представителем «Госуслуг» и заметил активность в личном кабинете жертвы. Как отметила эксперт, активная стадия обработки жертвы начинается именно на втором этапе мошеннической схемы.

Как уточнила эксперт, второй этап обмана является основным. Жертву могут начать убеждать перевести все деньги на безопасные счета, взять кредиты в банках и также отправить их мошенникам.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что мошенники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают у пользователей данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций. Он отметил, что помимо данных карты, злоумышленники могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя.

Кроме того, эксперты ранее заявили, что в последние три месяца телефонные мошенники особенно часто использовали три схемы, предполагающие получение удаленного доступа к телефону. Для них применяли программы, замаскированные под приложения государственных сервисов, и фишинговые ссылки.

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      Марина Совина
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