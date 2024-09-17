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21:02, 17 сентября 2024Забота о себе

Стресс назвали одной из причин развития деменции

Терапевт Ильницкий: стресс в среднем возрасте провоцирует деменцию

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Стресс в среднем возрасте провоцирует развитие деменции в пожилые годы. Такую причину старческого слабоумия врач-гериатр Андрей Ильницкий назвал в беседе с «Известиями».

Специалист рассказал, что сильный хронический стресс вызывает рост уровня гормона кортизола. Если такое состояние наблюдается постоянно, то, по словам врача, оно негативно влияет на работу мозга и спустя годы становится одним из возможных факторов развития деменции.

Ильницкий отметил, что деменция в результате стресса может быть как нейродегенеративной, так и сосудистой. Он объяснил, что в первом случае кортизол вызывает воспаление в ткани головного мозга и это запускает болезнь. Во втором — стресс и кортизол приводят к повышению артериального давления и атеросклерозу, которые поражают сосуды головного мозга.

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В заключение терапевт добавил, что с возрастом люди становятся сильнее подвержены негативному влиянию стресса.

Ранее когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о неочевидном признаке деменции. По его словам, при этом заболевании люди не могут распознать ложь и иронию, поэтому становятся жертвами мошенников.

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      Екатерина Улитина
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