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08:34, 17 сентября 2024Россия

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с АЭС «Фукусима»

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о рисках, связанных с АЭС «Фукусима»

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Риски, связанные с АЭС «Фукусима», остаются. Ситуация непростая, однако пока отклонений в пробах не было выявлено, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Контроль ведется, и он достаточно плотный. На сегодняшний день настороженность с нашей стороны весьма высока. Естественно, мы отбираем пробы только в тех местах, которые нам доступны», — добавила она.

По словам Поповой, параллельно расширяется линейка фиксируемых показателей, чтобы ничего не пропустить.

В конце августа в Приморском крае ученые выявили повышенное содержание трития в дальневосточной морской воде после сбросов с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

9 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о том, что компания Tepco обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1».

В свою очередь, компания Tepco обнаружила утечку после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработавшего ядерного топлива отметили аномальное снижение уровня воды.

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      Марина Совина
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