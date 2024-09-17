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20:37, 17 сентября 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили о готовности к обороне на фоне возможного ответа «Хезболлы»

Reuters: ЦАХАЛ начал подготовку как к обороне, так и к наступлению

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала подготовку как к обороне, так и к наступлению на фоне возможного ответа исламистского ливанского движения «Хезболла» на якобы причастность Тель-Авива к взрывам пейджеров по всему Ливану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Старшие командиры, включая начальника штаба ЦАХАЛ генерала-лейтенанта Херци Халеви, провели оценку ситуации, сосредоточившись на готовности как к наступлению, так и к обороне на всех направлениях», — передает агентство.

При этом в заявлении израильских военных отмечается, что «никаких изменений в инструкциях для гражданских лиц не произошло». Однако население призвали «сохранять бдительность и внимательность» в связи с потенциальной «напряженной ситуацией».

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Дарья Устьянцева
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