76-летняя актриса похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов

Актриса Кэти Бейтс похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов

Американская актриса Кэти Бейтс похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для уменьшения веса. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

76-летняя знаменитость появилась на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» в темно-фиолетовом платье с длинными рукавами, расшитыми пайетками. При этом звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.

Кроме того, она надела черные туфли-лодочки, дополнив образ маленькой сумкой с принтом. Вдобавок Бейтс сделали укладку и макияж в нюдовых оттенках.

Ранее 70-летняя телеведущая показала фигуру после похудения с помощью «Оземпика». Известная американская телеведущая Опра Уинфри надела фиолетовую водолазку, которая подчеркнула ее талию, и коричневые брюки-карго с поясом.