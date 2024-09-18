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13:17, 18 сентября 2024Ценности

76-летняя актриса похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов

Актриса Кэти Бейтс похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов

Фото: Jordan Strauss / Invision for the Television Academy / AP

Американская актриса Кэти Бейтс похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для уменьшения веса. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

76-летняя знаменитость появилась на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» в темно-фиолетовом платье с длинными рукавами, расшитыми пайетками. При этом звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.

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Кроме того, она надела черные туфли-лодочки, дополнив образ маленькой сумкой с принтом. Вдобавок Бейтс сделали укладку и макияж в нюдовых оттенках.

Ранее 70-летняя телеведущая показала фигуру после похудения с помощью «Оземпика». Известная американская телеведущая Опра Уинфри надела фиолетовую водолазку, которая подчеркнула ее талию, и коричневые брюки-карго с поясом.

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      Екатерина Ештокина
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