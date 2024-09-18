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17:28, 18 сентября 2024Силовые структуры

Адвоката из Харькова заочно арестовали в России

В Москве заочно арестовали украинского адвоката Ермолаева за возбуждение вражды

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинца Виктора Ермолаева по делу о возбуждении ненависти либо вражды организованной группой в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ермолаев пробудет под стражей два месяца с момента задержания на территории России или с момента его экстрадиции. Мужчину объявили в международный розыск. Подробности дела не сообщаются.

По данным RT, Ермолаев родом из Харькова, он администрирует Telegram-канал «Генерал СВР» и является адвокатом.

Ранее сообщалось, что в Москве суд оставил в СИЗО до 15 ноября лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

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      Илона Палей
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