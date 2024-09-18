Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
2:0
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
Болонья
0:0
Завершен
Шахтёр
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спарта П
3:0
Завершен
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Динамо Мх
2:2
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
ПСЖ
0:0
2-й тайм
live
Жирона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
0:0
2-й тайм
live
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Брюгге
0:0
2-й тайм
live
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Селтик
3:1
2-й тайм
live
Слован Бр
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
23:20, 18 сентября 2024Спорт

«Динамо» победило «Динамо» в матче Кубка России

«Динамо» победило «Динамо» из Махачкалы в серии пенальти в матче Кубка России
Вратарь Давид Волк

Вратарь Давид Волк. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 2:2 в основное время. На 35-й минуте счет открыл полузащитник Даниил Фомин. Через две минуты преимущество команды увеличил хавбек Артур Гомес. На 40-й минуте отставание махачкалинцев сократил полузащитник Сердер Сердеров.

Во втором тайме на 68-й минуте нападающий Гамид Агаларов сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказались москвичи.

Таким образом, после четырех матчей московское «Динамо» продолжает лидировать в группе А, набрав семь очков. На втором месте располагается «Динамо» из Махачкалы, также имея семь очков, но уступая по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет московский «Спартак», а махачкалинцы сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 2 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      «Динамо» победило «Динамо» в матче Кубка России

      В США заявили о праве Киева поднять вопрос об исключении России из СБ ООН

      В МВД сообщили об «оперативных мероприятиях» совместно с Росгвардией в Ярославской области

      Иран призвал ООН осудить теракты в Ливане

      Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев

      В США узнали про ошеломленных американских дипломатов из-за взрывов пейджеров в Ливане

      Должников алиментов на Украине лишили отсрочки от призыва в армию

      Володин предупредил об угрозе ядерной войны из-за Байдена и Макрона

      Средства ПВО пресекли новую попытку атаки беспилотника на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше