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21:05, 18 сентября 2024Из жизни

Голые мужчина и женщина совершили шестидневную поездку на велосипедах

В Британии мужчина и женщина проехали больше 400 километров без одежды

В Великобритании мужчина и женщина в обнаженном виде проехали на велосипедах больше 400 километров от города Глостер до мыса Лендс-Энд. Об этом сообщает Bild.

36-летний финансовый работник Нил Кокс решил отправиться в шестидневную поездку с 25-летней приятельницей Джей Антик. Оба они считают себя натуристами и верят, что отсутствие одежды помогает обрести гармонию с природой.

Кокс рассказал, что два года назад они уже совершили голое путешествие до Лендс-Энда. Тогда им удалось собрать за велосипедную поездку пять тысяч фунтов стерлингов (600 тысяч рублей). «На этот раз это было больше для удовольствия», — подчеркнул он.

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Друзья ночевали в кемпингах и отелях, а также ходили голыми в бары, магазины и кафе. По словам Кокса, чаще всего они встречали положительную реакцию. В Гластонбери какая-то женщина их даже поблагодарила.

Мужчина признался, что не видит в обнаженности исключительно сексуальность. Уже десять лет он состоит в отношениях с другой девушкой. Как отмечает Кокс, она принимает его увлечение натуризмом и не ревнует его к Антик. «Я чувствую себя счастливее и испытываю меньше стресса, когда обнажен. И большинство людей, похоже, поддерживают это», — добавил он.

Ранее сообщалось, что двое голых мужчин подрались на нудистском пляже в Одессе. Потасовка произошла из-за приставаний: утверждается, что один из мужчин пытался флиртовать с другим.

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      Юлия Юткина
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