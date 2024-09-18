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10:30, 18 сентября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности перехвата девяти дронов ВСУ в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин: при перехвате девяти БПЛА ВСУ никто не пострадал

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При перехвате девяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью в ночь на среду, 18 сентября, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Подробности о попытке атаки привел глава региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА», — сообщил губернатор.

Он поблагодарил личный состав подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за слаженную работу. Других данных о попытке атаки глава Смоленской области не привел.

Ранее в сети появилась видеозапись с беспилотником, который загорелся после падения на проезжую часть в Смоленской области. На кадрах виден небольшой пожар, разгоревшийся посреди дороги. На заднем фоне слышно, как один из очевидцев происшествия вызывает на место ЧП пожарных.

Всего ночью ВСУ пытались атаковать пять регионов России, выпустив 54 беспилотника. В частности, в Смоленской области, по данным министерства обороны, перехватили 7 дронов. Еще 27 беспилотников сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 3 — над Белгородской, 1 — над Орловской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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