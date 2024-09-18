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12:45, 18 сентября 2024Ценности

Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте

Телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимком в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница поделилась в сторис фото, на котором запечатлела себя в зеркале. Она предстала перед камерой в черном спортивном костюме, состоящем из кроп-топа с глубоким декольте и лосин с высокой посадкой. Кроме того, Дженнер накинула на плечи худи зеленого цвета.

На кадре видно, что на лице бизнесвумен отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный высокий пучок.

Ранее сообщалось, что Дженнер кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Тогда телезвезда опубликовала серию снимков, на которых запечатлела себя в салоне автомобиля.

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      Мария Винар
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