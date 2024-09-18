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15:42, 18 сентября 2024Экономика

Количество проданных в России китайских легковушек подсчитали

«Автостат»: в 2024 году россияне купят около 900 тысяч китайских легковушек

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

С января по август 2024 года в России продали 591 тысячу новых легковых автомобилей китайских брендов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Отметку в 100 тысяч проданных экземпляров преодолели такие бренды, как Haval (116,7 тысячи штук) и Chery (102,1 тысячи штук). Предполагается, что по итогам первого месяца осени этот список пополнит Geely. За восемь месяцев было продано 96,7 тысячи автомобилей этого бренда. К концу года 100-тысячный рубеж возьмет и Changan (с января по август куплено 71,5 тысячи автомашин).

Эксперты агентства полагают, что всего в 2024 году будет продано 900 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок.

В августе 2024 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом составила 1 миллион 486 тысяч рублей.

Также известно, что в последнем месяце лета 2024 года в России продали 148,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это самый высокий результат за последние три с половиной года.

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      Кирилл Луцюк
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