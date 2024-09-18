Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 18 сентября 2024Бывший СССР

Кремль ответил Пашиняну на заявление об угрозе ОДКБ для Армении

Песков заявил, что от ОДКБ не исходит никакой опасности для Армении
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Москва не согласна с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает суверенитету республики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Должны категорически не согласиться с господином Пашиняном: от ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении», — ответил он армянскому премьеру.

Песков подчеркнул, что ОДКБ охраняет суверенитет стран-участниц организации. Россия будет доносить эту позицию до властей Армении, отметил он.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ угрожала суверенитету страны, поэтому Ереван заморозил участие в организации. В феврале премьер республики объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. По его словам, причиной этого стало невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении страны в 2021-2022 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Возможной целью атаки ВСУ по Тверской области назвали огромный склад боеприпасов

      «Забирайте паразита обратно на СВО». Россиянки начали сдавать «товарищу майору» бежавших с передовой бывших мужей

      Песков прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

      В России усомнились в прогнозе о сильном росте зарплат

      В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

      Тревожный сигнал получила экономика Японии

      Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области

      Появилось видео с места атак ВСУ на Тверскую область

      В Кремле пообещали изучить инцидент с пейджерами ради исключения подобного в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше