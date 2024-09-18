Кремль ответил Пашиняну на заявление об угрозе ОДКБ для Армении

Песков заявил, что от ОДКБ не исходит никакой опасности для Армении

Москва не согласна с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает суверенитету республики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Должны категорически не согласиться с господином Пашиняном: от ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении», — ответил он армянскому премьеру.

Песков подчеркнул, что ОДКБ охраняет суверенитет стран-участниц организации. Россия будет доносить эту позицию до властей Армении, отметил он.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ угрожала суверенитету страны, поэтому Ереван заморозил участие в организации. В феврале премьер республики объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. По его словам, причиной этого стало невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении страны в 2021-2022 годах.