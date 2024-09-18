Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:46, 18 сентября 2024Экономика

Крым захотели полностью зачистить от собственности украинских олигархов

Глава парламента Крыма: регион зачистят от собственности украинских олигархов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, работу в этом направлении доведут до конца. Константинов подчеркнул, что новоизбранный парламент республики третьего созыва продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов, которые враждебно настроены по отношению к России.

Ранее Константинов заявил, что решение генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о передаче Крыма УССР признано незаконным. Он отметил, что передача полуострова стала «вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Город Торопец Тверской области подвергся атаке ВСУ. Объявлена эвакуация жителей

      В Курской области морпехи организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ

      В российском регионе открыли горячую линию по вопросам эвакуации

      В России четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автобус

      Сбившему пешеходов в Приамурье водителю отсрочили вынесение приговора

      Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря вещему сну с котом

      Бодибилдер назвал способ иметь идеальный пресс после 40 лет

      В ЛНР заявили об оттягивании войск ВСУ к реке Оскол

      Крым захотели полностью зачистить от собственности украинских олигархов

      Россиянка описала чудо света в Египте фразой «хуже свет не видывал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше