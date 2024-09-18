Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:01, 18 сентября 2024Экономика

Назван нестандартный способ избавиться от тараканов в квартире

Избавиться от тараканов в квартире поможет лавровый лист

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Для избавления от тараканов в квартире не обязательно покупать дорогостоящие инсектициды, можно воспользоваться народными средствами. Нестандартный способ прогнать вредителей назвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты посоветовали использовать для борьбы с тараканами лавровый лист. Для этого нужно смочить несколько листьев водой — так они начнут выделять эфирные масла. «Затем разложите их по углам и в местах, где были замечены тараканы. Эфирные масла отпугивают насекомых и предотвращают их дальнейшее появление», — пояснили эксперты.

Однако специалисты уточнили, что рассчитывать на полное избавление от вредителей не стоит — если проблема приобрела серьезный характер, лучше обратиться к специалистам.

Ранее домохозяйкам посоветовали засыпать стиральный порошок в унитаз. Это средство поможет очистить сантехнику до блеска. Порошок справится с любыми загрязнениями — даже с известковым налетом и ржавчиной.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      В Словакии объяснили опасность вступления Украины в НАТО

      Стало известно об обучении США нарушавшее права человека подразделение ВСУ

      Участников перестрелки у офиса Wildberries допросили

      Раскрыты последствия вторжения ВСУ в Курскую область

      Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

      Подобные взорвавшимся в Ливане устройства нашли в продаже в России

      Дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде дзюдоиста объяснили

      В США признали отсутствие эффективных санкций против России при Байдене

      В США обвинили Израиль в подрыве раций «Хезболлы» в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше