Политолог Саймонс: сотрудничество РФ с ЕС возобновится после его разрыва с США

Дружественные отношения России со странами Европейского союза (ЕС) смогут восстановиться только после разрыва Брюсселя с США. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

«Это [возобновление сотрудничества РФ и ЕС] может произойти только вместе с крахом влияния и психологического давления США на Европу», — назвал он ключевое условия для российско-европейского диалога.

Грег Саймонс сравнил нынешние отношения Евросоюза и США со стокгольмским синдромом — симпатию, возникающую между жертвой и агрессором. Европейские страны уже многие годы демонстрируют отсутствие собственной политической воли, понимания и желания преследовать свои интересы и соглашаются с «саморазрушительным диктатом» Соединенных Штатов.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис рассказал о желании США уничтожить Европу в случае конфликта с Россией. По его мнению, Соединенные Штаты готовы пожертвовать европейскими союзниками, поэтому они готовы к эскалации напряженности с Москвой.