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18:38, 18 сентября 2024Забота о себе

Невролог рассказала о неожиданных опасностях бабьего лета

Невролог Демьяновская: осенью стоит опасаться второго пика активности клещей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Теплая и солнечная погода в начале осени грозит ухудшением самочувствия, предупредила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. О неожиданных опасностях так называемого бабьего лета она поговорила с Life.

По ее словам, именно в этот период люди болеют простудными заболеваниями, потому что одеваются слишком легко. «Однако осенью температура воздуха может резко снизиться, что приведет к переохлаждению организма. Поэтому, как бы солнечно ни было за окном, одеваться следует потеплее, по-осеннему», — рассказала врач. Кроме того, добавила невролог, школьники и студенты заболевают простудой, возвращаясь на учебу.

Также стоит опасаться второго пика активности клещей: членистоногие отлично переносят заморозки до −5 °C и могут передавать с укусом болезнь Лайма (боррелиоз) и клещевой энцефалит. От клещей, объяснила Демьяновская, нужно спасаться с помощью закрытой одежды и репеллентов. Если клещ все-таки укусил, нужно удалить его, отвезти в лабораторию и обратиться за иммунопрофилактикой.

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Перепады температуры и атмосферного давления сказываются на самочувствии людей, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, добавила Демьяновская. Обостриться также могут болезни щитовидной железы. Кроме того, период бабьего лета у некоторых сопровождается упадком сил. Заметив у себя этот симптом, можно пройти лабораторную диагностику и проверить уровень витамина D, концентрация которого может снизиться осенью из-за нехватки солнечного света и особенностей питания. Если психическое состояние сказывается на работе или учебе, невролог порекомендовала посетить психотерапевта или психиатра для его коррекции.

Ранее врач-дерматолог Полина Ражева назвала правила ухода за кожей осенью. Как и в другие сезоны, для поддержания здоровья кожи врач рекомендовала сбалансированное питание, богатое полезными жирами, белками, сложными углеводами, витаминами и минералами, а также соблюдение базовых принципов ухода.

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      Александра Лисица
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