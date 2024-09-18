Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 18 сентября 2024Экономика

Оценена опасность выловленной вблизи АЭС «Фукусима» рыбы

Россельхознадзор: Россия сохранила запрет на импорт японской рыбы

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters

Рыба, которую выловили неподалеку от того места, где была сброшена слаборадиоактивная вода с АЭС «Фукусима-1», безопасна. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Его цитирует ТАСС.

Однако, как подчеркнул Данкверт, Россия все равно сохраняет запрет на импорт японской рыбы. «В рыбе пока не нашли ничего. Она безопасна, но все равно из Японии не берем», — сказал Данкверт.

Такую политику он объяснил мерами предосторожности.

17 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении рисков, связанных с АЭС «Фукусима». По ее словам, ситуация непростая, однако пока отклонений в пробах не обнаружено.

До этого, в конце августа, в Приморском крае эксперты обнаружили повышенное содержание трития в дальневосточной морской воде после сбросов с японской атомной электростанции «Фукусима-1».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Звезда «Слова пацана» посвятил стихи возлюбленной

      Бывшего адвоката Ефремова и юриста Блиновских арестовали. Он отправился в СИЗО без вещей, но с улыбкой

      Путин объяснил президенту Бразилии позицию России по Украине

      Миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать

      На Украине захотели ударить по Ирану

      Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

      Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

      Невролог рассказала о неожиданных опасностях бабьего лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше