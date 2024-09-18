Оценена опасность выловленной вблизи АЭС «Фукусима» рыбы

Россельхознадзор: Россия сохранила запрет на импорт японской рыбы

Рыба, которую выловили неподалеку от того места, где была сброшена слаборадиоактивная вода с АЭС «Фукусима-1», безопасна. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Его цитирует ТАСС.

Однако, как подчеркнул Данкверт, Россия все равно сохраняет запрет на импорт японской рыбы. «В рыбе пока не нашли ничего. Она безопасна, но все равно из Японии не берем», — сказал Данкверт.

Такую политику он объяснил мерами предосторожности.

17 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении рисков, связанных с АЭС «Фукусима». По ее словам, ситуация непростая, однако пока отклонений в пробах не обнаружено.

До этого, в конце августа, в Приморском крае эксперты обнаружили повышенное содержание трития в дальневосточной морской воде после сбросов с японской атомной электростанции «Фукусима-1».