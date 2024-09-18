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12:35, 18 сентября 2024Россия

Последствия атаки ВСУ на Тверскую область сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия атаки ВСУ на Торопец Тверской области

Очевидцы сняли на видео последствия атаки Вооруженных сил Украины на Торопец Тверской области. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видно, что в жилых домах оказались выбиты рамы и стекла, а с крыш сорвало металлическую обшивку. «Просто все рамы [выбило] (...) Даже листы скинуты. На кухне вообще, дверь выбило вообще, все выбито, короче», — прокомментировал видео автор. Также на кадры попали звуки взрывов и дым, поднимающийся над городом.

Известно, что после атаки на Торопец ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. У всех пострадавших выявили порезы и ушибы.

Торопец попал под удар ВСУ в среду, 18 сентября. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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