Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:08, 18 сентября 2024Путешествия

Посол в Индонезии рассказал о возобновлении рейсов Москва-Бали

Посол России: заклятые партнеры РФ следят за возобновлением рейсов Москва-Бали

Фото: Freepik

«Заклятые партнеры» России внимательно следят за возобновлением прямых рейсов Москва-Бали. Об этом заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что существовали проблемы, которые были связаны и с вопросами заправки самолетов, и с финансовыми расчетами. Однако благодаря усилиям двух стран удалось решить все эти задачи, подчеркнул он.

Ранее пассажиры из Москвы прибыли на Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы — его выполнил «Аэрофлот». Возобновление прямого авиасообщения — результат слаженной работы и совместных усилий «Аэрофлота», МИД России, Министерства транспорта России, посольства Индонезии в России и Российско-индонезийского делового совета, отметили в авиакомпании.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Город Торопец Тверской области подвергся атаке ВСУ. Объявлена эвакуация жителей

      РЖД собрались резко поднять тарифы на перевозку грузов

      Украинскую военнослужащую объявили в розыск в России

      Москвичи бросились скупать премиальные новостройки на уровне котлована

      Уничтожение техники и военных ВСУ в Курской области показали на видео

      Девушка решила проверить кровать в номере гостиницы и обнаружила отвратительную картину

      Главный исследователь НЛО из разведки США пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах

      Порезавшего жену в здании ЗАГСа россиянина осудили

      Посол в Индонезии рассказал о возобновлении рейсов Москва-Бали

      В Курской области морпехи организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше