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12:26, 18 сентября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2060 бойцов в зоне СВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2060 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры стали известны из ежедневного брифинга Минобороны России.

Самые большие потери ВСУ понесли в ходе боестолкновений с подразделениями группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 610, 640 и 500 военнослужащих соответственно.

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Еще 310 солдат противник лишился в зонах контроля подразделений группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что потеря украинскими войсками советских истребителей Су-27 сделает невозможной поддержку солдат с воздуха. Американские истребители F-16, поставку которых уже начали западные страны, по мнению Кошкина, не смогут значительно улучшить ситуацию.

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      Никита Абрамов
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