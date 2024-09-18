Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2060 бойцов в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2060 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры стали известны из ежедневного брифинга Минобороны России.

Самые большие потери ВСУ понесли в ходе боестолкновений с подразделениями группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 610, 640 и 500 военнослужащих соответственно.

Еще 310 солдат противник лишился в зонах контроля подразделений группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что потеря украинскими войсками советских истребителей Су-27 сделает невозможной поддержку солдат с воздуха. Американские истребители F-16, поставку которых уже начали западные страны, по мнению Кошкина, не смогут значительно улучшить ситуацию.