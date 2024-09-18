Россиянин рассказал о побеге из атакованного ВСУ города в Тверской области

Житель атакованного ВСУ Торопца рассказал о побеге из города

Жителю атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Торопца в Тверской области пришлось бежать из города вместе с семьей. Подробности о побеге приводит «360».

В момент атаки все начало грохотать, рассказал мужчина. Было решено собраться и уходить пешком вместе с семьей. «Мы уехали. Мы даже не то что уехали — мы уходили пешком. Бежали с ребенком. Потом стали попутки ловить, но никто не мог нас взять», — вспомнил россиянин.

По его словам, им удалось уехать в одну из деревень на попутке. Местный житель также отметил, что после атаки ВСУ начался крупный пожар.

18 сентября ВСУ нанесли удар по городу Торопец. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать. На данный момент известно, что число пострадавших достигло 17 человек, среди которых трое детей.

Очевидцы сняли видео с места атаки украинских войск. На представленном ролике можно увидеть многоэтажку с выбитыми стеклами и поврежденными рамами. Отлетевшие после взрывов обломки лежат на земле около дома.