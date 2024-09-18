Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

В Петербурге задержали грузчика по подозрению в нападении на девочку в лифте

В Санкт-Петербурге задержали грузчика, подозреваемого в нападении на семиклассницу в лифте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о нападении на ребенка в доме по улице Ворошилова поступило в полицию в понедельник, 16 сентября. Предварительно, мужчина вошел в лифт следом за школьницей, доехал с ней до последнего этажа и попытался вытащить ее на лестницу, угрожая ножом. Когда девочка начала кричать, злоумышленник убежал.

Вскоре силовики установили его личность — им оказался 39-летний грузчик коммерческого предприятия. Ранее он был неоднократно судим.

Ранее в Москве правоохранители задержали местного жителя за насилие над 16-летней школьницей в День знаний.