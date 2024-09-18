Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 18 сентября 2024Силовые структуры

Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

В Петербурге задержали грузчика по подозрению в нападении на девочку в лифте

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали грузчика, подозреваемого в нападении на семиклассницу в лифте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о нападении на ребенка в доме по улице Ворошилова поступило в полицию в понедельник, 16 сентября. Предварительно, мужчина вошел в лифт следом за школьницей, доехал с ней до последнего этажа и попытался вытащить ее на лестницу, угрожая ножом. Когда девочка начала кричать, злоумышленник убежал.

Вскоре силовики установили его личность — им оказался 39-летний грузчик коммерческого предприятия. Ранее он был неоднократно судим.

Ранее в Москве правоохранители задержали местного жителя за насилие над 16-летней школьницей в День знаний.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Раскрыт объем трат недружественных стран на российский титан

      Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

      Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

      Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

      В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

      Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

      Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

      Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

      Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше