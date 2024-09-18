Самый красивый мужчина российской авиации оставил работу бортпроводником

Star Hit: бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Ламас уволился из авиакомпании

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Ламас, который был назван самым красивым мужчиной российской авиации, уволился из авиакомпании. Об этом он рассказал в интервью Star Hit.

Ламас признался, что оставил работу бортпроводником примерно полтора месяца назад. «Это было исключительно мое решение, хотя многие меня от этого отговаривали — думали, возможно, весь ажиотаж вокруг меня стихнет, и я пожалею об этом», — пояснил он, добавив, что решил сфокусироваться на творческой деятельности.

По словам Ламаса, его рабочий график теперь состоит исключительно из съемочных дней. Утром экс-бортпроводник едет на первую тренировку, затем решает дела, связанные со съемочным процессом, и снимается в Москве (сам он живет в Подмосковье), после этого занимается музыкой или единоборствами, а вечером либо снова тренируется, либо обсуждает проекты.

Ламас также рассказал, что многие поклонники узнают его на улице. «В последнее время это стало довольно частым явлением. Меня просят сфотографироваться. И, надо сказать, мне попадаются достаточно приятные ребята», — поделился он.

Снятый на борту самолета ролик с бортпроводником «Аэрофлота», на котором он проводит инструктаж по безопасности, в июле стал вирусным в сети. Россиянки оставили в комментариях тысячи восторженных отзывов.

