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03:30, 18 сентября 2024Из жизни

Совратившая 11-летнего мальчика учительница потребовала снять с себя обвинения

Целовавшая 11-летнего ученика педагог из США потребовала снять с себя обвинения

Фото: Hudson Police Department

В США продолжается суд на бывшей учительницей из штата Висконсин, которая совратила 11-летнего мальчика и пообещала заняться с ним сексом. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае на 24-летнюю Мэдисон Бергманн написали заявление родители ученика. Мать обнаружила, что он постоянно общался с учительницей по телефону. Она изучила его смартфон и обнаружила переписку интимного характера с Бергманн. При обыске в рюкзаке педагога обнаружили записки, которыми она обменивалась с ребенком. В одной из них женщина написала: «Я знаю, что у нас особые отношения, и я люблю тебя больше, чем кого-либо в мире, но я должна быть взрослой и остановиться».

Во время заседания суда в четверг, 12 сентября, Бергманн потребовала снять с себя обвинения, так как отправленные ей пострадавшим сообщения якобы «были недостаточно подробными, чтобы доказать сексуальный контакт с ним». Тогда сторона обвинения обнародовала несколько посланий из переписки. В одном из них Бергманн написала, что «хочет лизнуть живот ребенка». В другом сообщении ученик написал: «Ты постоянно трогала мою грудь». Также было приведено сообщение, в которым мальчик говорит, что женщина целовала его, держа руку у него на груди.

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Адвокат Бергманн утверждал, что прикосновения к груди нельзя рассматривать как сексуальный акт, так как по законам Висконсина таковым могут быть признаны только прикосновения к «интимным зонам». Однако судья сочла эти доводы несостоятельными и отвергла ходатайство о снятии обвинений.

Ранее в США учительница из штата Миссури, которая оставила на спине 16-летнего школьника следы ногтей после секса с ним, признала себя виновной. После начала расследования женщина пыталась скрыться в другом штате.

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      Никита Савин
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