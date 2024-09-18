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16:44, 18 сентября 2024Культура

Стал известен кандидат на место режиссера новой части бондианы

Режиссер Дэмиен Шазелл выразил интерес к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде

Фото: Alberto Terenghi / Globallookpress.com

Режиссер Дэмиен Шазелл может стать режиссером следующего фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом сообщают инсайдеры портала World of Reel.

По информации источника, постановщик «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» провел встречу с продюсерами бондианы, в ходе которой обсудил детали грядущего проекта.

Ранее стало известно, что на роль Бонда претендует актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильму «Пипец». Пирс Броснан, воплотивший образ агента в предыдущих фильмах франшизы, прокомментировал его кандидатуру.

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      Андрей Шеньшаков
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